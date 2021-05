KJ Apa bientôt papa : Clara Berry est enceinte, les photos du baby bump dévoilées

Mais bien d'autres stars et personnalités ont aussi tenu à féliciter les futurs parents. L'actrice Britt Robertson a écrit : "Félicitations KJ" avec 3 émojis coeurs rouges. La top Cara Delevingne a déclaré : "Félicitations à vous deux".

Bastos alias Bastien Grimal, proche de Clara Berry, a publié que son amie sera "la plus belle des mamans du monde". La YouTubeuse Lena situations alias Lena Mahfouf a précisé : "Félicitations Clara, que du love". "Ohhhhh" s'est exclamée la businesswoman Caroline Receveur. La star des réseaux Nabilla Benattia lui a indiqué : "Félicitations babe". "Mais mais mais oh je suis trop contente pour toi, pour vous" a commenté l'influenceuse Kenza. La YouTubeuse Gaëlle Garcia Diaz a avoué : "Oh lalaaaaa tellement happy pour toi, félicitations à vous deux". Et Mathilde Tantot a confié : "Mon amour, c'était si excitant de partager cet incroyable secret avec toi. Trop hâte de rencontrer ce bébé".