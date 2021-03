KJ Apa (Riverdale) et Hart Denton dévoilent "Atmosphere", leur première chanson

Une douce balade à écouter en couple

Vous avez bien lu, les deux stars de la CW ont collaboré en studio pendant quelques jours afin de sortir le titre Atmosphère, déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming légales. Au programme ? Une longue balade de 5 minutes sous fond de guitare électrique, aussi douce qu'intense, portée par des lyrics qui devraient toucher les fans en plein coeur, "Please let me inside, Your atmosphere, I almost died, But I survived, Gravity got me here".

Ce morceau ne révolutionne pas la musique et, au lendemain des Grammy Awards, on ne l'imagine pas remporter un tel prix un jour, mais il n'en reste pas moins efficace et extrêmement plaisant. Par ailleurs, afin d'apprécier ce titre à sa juste valeur, sachez que Hart Denton a récemment confié un étonnant conseil : "Quand la chanson sortira, tout ce que je vous demande, c'est d'appuyer sur 'lecture' et de mettre la langue d'une autre personne dans votre bouche". Vous êtes prévenus !