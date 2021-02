Riverdale saison 5 : KJ Apa se sent parfois "comme en prison" sur la série avec son rôle d'Archie

Alors que la saison 5 de Riverdale est actuellement en cours de diffusion sur la CW aux USA et sur Netflix en France, KJ Apa a récemment fait des infidélités à la série afin de tourner dans le film Songbird. Et visiblement, ce nouveau projet lui a fait énormément de bien.

KJ Apa comme "en prison" sur Riverdale

A l'occasion d'une interview en compagnie de Demi Moore, sa partenaire sur ce long-métrage, l'acteur a en effet confessé se sentir parfois piégé par son rôle d'Archie, "Je me suis senti tellement libre [sur ce tournage] en provenant d'une série où je me sens la plupart du temps comme en prison".

Rassurez-vous, l'acteur n'est pas en train de cracher dans la soupe "Je suis vraiment reconnaissant envers cette série et son succès", mais il semble lassé par les restrictions imposées depuis 5 ans, "Il y a tellement de choses que l'on m'impose sur ce que je peux faire ou non. Avec ce personnage de Songbird, j'étais en mode, 'Wow, c'est donc à ça que ça ressemble de pouvoir réellement m'exprimer d'une façon naturelle !'"

Il l'a ensuite précisé, "Je n'étais pas couvert de maquillage, de produits pour les cheveux. J'avais des cheveux longs, une barbe. Je me sentais libre". Et il est vrai qu'il est difficile de lui donner tort quand on connait son rôle dans Riverdale, d'autant plus que pour une série qui joue si souvent la carte "sexy", on imagine qu'il doit également suivre un régime alimentaire et sportif bien précis afin de continuer à jouer torse-nu...

Le comédien lassé par l'image qu'on lui impose

Puis, relancé par Demi Moore sur le cadre spécifique imposé par l'incarnation d'un personnage sorti tout droit d'un comic, KJ Apa n'a pas caché sa vulnérabilité, "Il y a tellement de pression à jouer Archie. (...) Il y a beaucoup de bagages qui arrivent avec le succès. Et j'ai le sentiment que les seules personnes à qui je peux parler de mes problèmes, ce sont mes partenaires sur la série, des gens qui peuvent vraiment comprendre ça".

Surtout, là où ce rôle lui apparait parfois comme difficile à porter au quotidien, c'est qu'il altère totalement la vision du public à son propos. Après avoir confié, "Parfois, je tente de regarder les choses via la perspective d'un fan pour comprendre ce qu'il pense", le comédien a révélé avec tristesse, "Mais souvent je me dis 'Wow, ils n'ont vraiment aucune idée que nous sommes de vraies personnes. Ils n'arrivent pas à nous dissocier de nos personnages'. C'est une chose qui n'existe dans aucune autre profession".

Enfin, KJ Apa a dévoilé qu'il supportait de moins en moins l'idée de ne pas pouvoir être lui-même à cause d'un rôle qui plait tant, "En tant qu'acteur, je vais être jugé sur tout : mes opinions politiques, mes opinions sur la drogue, sur les gens avec qui je suis. Tout."

Des propos aussi forts qu'importants, qui montrent bien que l'acteur en a gros sur le coeur depuis un moment. De quoi comprendre qu'il aimerait tourner la page Riverdale ? Difficile à dire, mais on espère que son message sera entendu par ses fans et par les créateurs de la série.