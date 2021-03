Grammy Awards 2021 : Beyoncé, Taylor Swift, Ariana Grande... Une cérémonie girl power

Et le reste du palmarès était aussi très féminin, avec notamment Ariana Grande et Lady Gaga qui ont gagné le meilleur duo pop avec Rain On Me et Dua Lipa dont "Future Nostalgia" a été désigné le meilleur album pop vocal.

Le palmarès des Grammy Awards 2021 :

Album de l'année : "Folklore" - Taylor Swift

Enregistrement de l'année : Everything I Wanted - Billie Eilish

Chanson de l'année : I Can't Breathe - Dernst Emile II, H.E.R. et Tiara Thomas

Révélation de l'année : Megan Thee Stallion

Meilleur clip : Brown Skin Girl - Beyoncé et Blue Ivy Carter

Meilleur album pop vocal : "Future Nostalgia" - Dua Lipa

Meilleure performance pop solo : Watermelon Sugar - Harry Styles

Meilleure performance pop par un duo/groupe : Rain On Me - Ariana Grande et Lady Gaga

Meilleure performance R&B : Black Parade - Beyoncé

Meilleur album de R&B : "Bigger Love" - John Legend

Meilleure chanson de R&B : Better Than I Imagine - Robert Glasper, Meshell Ndegeocello et Gabriella Wilson

Meilleur album de R&B progressif : "It Is What It Is" - Thundercat

Meilleure performance R&B traditionnel : Anything for You - Ledisi

Meilleur album de rock : "The New Abnormal" - The Strokes

Meilleure chanson de rock : Stay High - Brittany Howard

Meilleure performance rock : Shameika - Fiona Apple

Meilleur album de rap : "King's Disease" - Nas

Meilleure chanson de rap : Savage - Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe et Anthony White

Meilleure performance rap : Savage - Megan Thee Stallion et Beyoncé

Meilleur album de country : "Wildcard" - Miranda Lambert

Meilleure chanson de country : Crowded Table - Brandi Carlile, Natalie Hemby et Lori McKenna

Meilleure performance country par un duo/groupe : 10,000 Hours - Dan + Shay et Justin Bieber

Meilleur album latino urbain ou de pop : "YHLQMDLG" Bad Bunny

Meilleur album dance/électro : "Bubba" - Kaytranada