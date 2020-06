BET Awards 2020 : la fille de Beyoncé Blue Ivy, Assa Traoré récompensées... Le palmarès complet

La fille de Beyoncé et Assa Traoré primées

En pleine pandémie de Covid-19, les BET Awards 2020 se sont bien déroulés ce 28 juin 2020, mais à distance, les artistes restant depuis chez eux. Une cérémonie marqué par le coronavirus mais aussi le mouvement Black Lives Matter, qui a pris de l'ampleur pas seulement aux Etats-Unis mais dans le monde entier, depuis la mort de George Floyd. Parmi les gagnants, il y a donc Assa Traoré, la soeur d'Adama Traoré. Figure de lutte contre les violences policières et le racisme en France, celle qui a réussi à créer un élan d'engagement chez les jeunes avec "Justice pour Adama" pour slogan des manifs a obtenu le BET Global Good.

L'engagement de Beyoncé a aussi été récompensé. Pour son travail avec l'initiative BeyGOOD, la chanteuse a reçu le prix humanitaire des BET Awards 2020. Et sa fille Blue Ivy Carter a elle aussi été primée. Alors qu'en 2018 la fillette faisait une enchère de 19 000 dollars dans le dos de ses parents et qu'en 2019 elle se prenait pour la photographe de sa mère avec une séance photo canon, voilà qu'elle a décroché le prix BET HER avec sa star de maman. Pourquoi ? Pour sa collaboration sur le titre Brown Skin Girl de Beyonce en feat. avec Wizkid & Saint Jhn. Drake, Chris Brown, Lizzo, Migos ou encore Megan Thee Stallion font aussi partie du palmarès.

Le palmarès des BET Awards 2020

L'album de l'année : "Please Excuse Me of Being Antisocial" - Roddy Ricch

La vidéo de l'année : DJ Khaled featuring Nipsey Hussle & John Legend - Higher

Choix des téléspectateurs Coca-Cola: Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign - Hot Girl Summer

Meilleure collaboration : Chris Brown ft. Drake - No Guidance

Meilleure artiste féminine de R&B/Pop : Lizzo

Meilleur artiste masculin de R&B/Pop : Chris Brown

Meilleure artiste féminine de Hip-Hop : Megan Thee Stallion

Meilleur artiste masculin de Hip-Hop : DaBaby

Meilleur groupe : Migos

Meilleur nouvel artiste : Roddy Ricch Dr. Bobby Jones

Meilleur artiste de gospel : Kirk Franklin - Just For Me

Prix BET HER : Beyonce Knowles ft. Blue Ivy Carter, Wizkid & Saint Jhn - Brown Skin Girl

Réalisateur vidéo de l'année : Teyana Taylor

Meilleur film : Queen & Slim

Meilleure actrice : Issa Rae

Meilleur acteur : Michael B. Jordan

Prix Youngstars : Marsal Martin

Prix humanitaire : Beyonce Knowles

Prix BET Global Good : Assa Traoré

Meilleure athlète féminine de l'année : Simone Biles

Meilleur athlète masculin de l'année : LeBron James

Meilleur artiste international : Burna Boy (Nigeria)

Meilleur nouvel artiste international : Sha Sha (Zimbabwe)