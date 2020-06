Justice pour Adama Traoré : derrière quelques débordements, un élan d'engagement de la jeunesse

Aux Etats-Unis, suite à la mort de George Floyd, les manifestations contre les violences policières et le racisme continuent à Minneapolis, New York, Miami, Atlanta ou encore Washington. En France, le mouvement Black Lives Matter prend aussi de l'ampleur depuis une nouvelle expertise dévoilée près de quatre ans après la mort d'Adama Traoré lors d'un contrôle de gendarmes. Plus de 20 000 personnes ont défilé à Paris ce 2 juin 2020, principalement des jeunes, et de manière pacifiste, malgré quelques débordements en marge, pour réclamer "Justice pour Adama Traoré". Et dans quelques villes de province aussi, des manifestations ont eu lieu le même jour.

Enorme mobilisation a #Lille des milliers de jeunes ont dfils dans les rues jusqu'au tribunal de grande instance au crie de "Justice pour Adama" #BlackLivesMatter #JusticePourAdama pic.twitter.com/NvukXBng15 — Le Coq Aurlien (@Aurelien_Le_Coq) June 2, 2020

Je n'ai jamais vu autant de 15-25 ans en manifestation. Les nouvelles gnrations forcent le respect : au coeur des vrais dbats, branchs aux infos depuis toujours a en a fait des jeunes humains curieux et engags.

Dieu bnisse Assa Traore qui se bat pour son frre et pour — Saskiagate (@Sasgate) June 2, 2020

La manifestation tait calme. J'y tais. Jusqu' ce que les policiers sur les toits tirent des gazs lacrymo. On aurait prfr un tweet pour saluer la jeunesse pacifiste chantant la marseillaise, unis. Ce qui n'a pas sa place en dmocratie c'est le dni de justice. https://t.co/hieloyd8f7 — Hapsatou SY (@HapsatouSy) June 3, 2020

Manifestation pour Adama Traor: situation tendue Paris pic.twitter.com/Zv3jZfn47B — BFMTV (@BFMTV) June 2, 2020

De nombreuses célébrités présentes Ces manifs ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. Plusieurs célébrités ont également rejoint la marche ou affiché leur soutien, comme le chanteur Bilal Hassani, la chroniqueuse Nadège Beausson-Diagne, Camélia Jordana (qui s'était récemment exprimée sur les violences policières en France), Sara Forestier, Aïssa Maïga, Sulivan Gwed, Fary, Akim Omiri, Jacquemus, Enora Malagré ou bien encore Adèle Haenel. Tous étaient présents dans le cortège avec Assa Traoré, la soeur d'Adama Traoré qui a lancé le mouvement "vérité et justice pour Adama".

" Revolution has come ! Time to pick up the gun !"@Camelia_Jordana chante contre les violences policires durant le rassemblement #JusticePourAdama pic.twitter.com/wlMwPA2m6S — Clment Lanot (@ClementLanot) June 3, 2020

Assa Traoré s'exprime La préfecture de police a aussi confié à l'AFP que "18 personnes ont été interpellées au cours des incidents survenus en marge du rassemblement interdit organisé à Paris à l'appel du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré". Parmi ces arrestations, "17 ont donné lieu à des gardes à vue, principalement pour dégradations volontaires, participation à un attroupement après sommation, port d'armes prohibés et jets de projectiles". En province aussi, "7 personnes ont été interpellées et 10 policiers légèrement blessés lors de la dizaine d'autres rassemblements qui ont eu lieu en France (...) contre les violences policières". Pour rappel, "ces manifestations se sont déroulées le jour où était dévoilée une nouvelle expertise, réalisée à la demande de la famille d'Adama Traoré, mettant en cause les gendarmes dans la mort du jeune homme". En effet, Le Parisien a dévoilé "une nouvelle expertise – la quatrième et la deuxième privée" qui "valide la thèse d'une asphyxie au cours de l'immobilisation, scénario que soutient depuis le départ la famille d'Adama Traoré". Assa Traoré a d'ailleurs déclaré sur BFM TV : "Malheureusement, la mort de George Floyd vient imager la mort de mon petit frère". "L'indignation qu'on dénonce aux Etats-Unis, il se passe exactement la même chose en France" a même ajouté la soeur d'Adama Traoré, "En France c'est encore pire : aux Etats-Unis les policiers ont été limogés, en France les gendarmes ont été récompensés".