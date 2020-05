Camélia Jordana assume ses propos sur les violences policières et prête à débattre avec Castaner

Celle qui est aussi actrice (césarisée pour son interprétation dans Le Brio) a continué : "Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en fais partie". "Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés, quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France, vraiment" a-t-elle assuré.

L'artiste qui avait avoué en 2014 avoir été victime de racisme durant son enfance a pris l'exemple de la mort d'Adama Traoré en juillet 2016, après son interpellation. Pour Camélia Jordana, "certaines mesures" doivent être "prises plutôt que d'avoir des non-lieux en permanence à chaque fois qu'un homme ou une femme, généralement ce sont des hommes qui se font tuer, noirs ou arabes, ou simplement pas blancs".

"Si on avait autre chose que ça comme image, peut-être que les flics ne seraient pas détestés. C'est à prendre en compte, il faut arrêter d'ignorer ça, ce n'est pas possible" a déclaré la chanteuse, "Il y a des hommes noirs et des femmes noires, il y a des hommes arabes et des femmes arabes qui se font contrôler quotidiennement, qui se font fracasser aujourd'hui en confinement, ce n'est pas acceptable. On est en 2020 quoi".

Camélia Jordana reçoit des critiques mais aussi du soutien

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a rapidement réagi aux propos de Camélia Jordana sur Twitter. "Non madame, 'les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue' ne se font pas 'massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau'. Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine & la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve" a-t-il indiqué.