Grammy Awards 2020 : Billie Eillish grande gagnante, Alicia Keys rend hommage à Kobe Bryant

Billie Eilish grande gagnante des Grammy Awards 2020

Les Grammy Awards 2020 ont aussi été marqués par le big sacre de Billie Eilish. Alors que l'interprète de everything i wanted était nommée dans six catégories, elle est repartie de la cérémonie avec... cinq prix : celui de "l'album de l'année", de "l'enregistrement de l'année", de "la chanson de l'année", de "la révélation de l'année" et de "meilleur album vocal pop". En bref, la chanteuse américaine a tout raflé. "Je n'aurais jamais pensé que ça m'arrive, de toute ma vie", a-t-elle confié sur scène. Billie Eilish n'est pas la seule a avoir remporté un trophée. Découvrez juste en-dessous le palmarès complet avec Lil Nas X, Lizzo, Tyler, The Creator ou encore Rosalia.

Album de l'année :

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish



Enregistrement de l'année :

Bad Guy - Billie Eilish



Chanson de l'année :

Bad Guy - Billie Eilish



Révélation de l'année :

Billie Eilish



Meilleure prestation pop solo :

Truth Hurts - Lizzo

Meilleure performance R&B :

Come Home - Anderson Paak feat. Andre 3000

Meilleur album rap :

"Igor" - Tyler the Creator

Meilleur album vocal pop :

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

Meilleure vidéo :

Old Town Road - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Meilleur duo ou prestation collective :

Old Town Road - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Meilleur album de musique urbaine contemporaine :

"Cuz I Love You (Deluxe)" - Lizzo

Meilleur album rock :

"Social Cues" - Cage The Elephant