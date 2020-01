Billie Eilish déclare son amour à son frère dans le clip dark "everything i wanted"

À seulement 18 ans, Billie Eilish est déjà un véritable phénomène dans le monde de la musique. Elle cumule plusieurs tubes à son actif (bad guy, bury a friend, lovely en feat avec Khalid ou encore hostage) et un premier album, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" qui s'est retrouvé en première position dans plusieurs pays tels que les Etats-Unis, l'Australie et le Canada. L'ascension de la chanteuse est loin d'être terminée puisqu'elle a été choisie pour interpréter la chanson phare du nouveau James Bond, Mourir peut attendre. Une belle consécration !

Billie Eilish et son frère réunis dans le clip de everything i wanted

En attendant de découvrir le morceau, Billie Eilish dévoile le clip de son single everything i wanted dans lequel elle fait une belle déclaration d'amour à son frère Finneas : "I had a dream / I got everything I wanted / But when I wake up / I see You with me." "Finneas est mon frère et mon meilleur ami. Peu importe les circonstances, nous avons toujours été et nous seront toujours là l'un pour l'autre", peut-on lire au début de la vidéo, réalisée par Billie Eilish, avant de découvrir la chanteuse et son frangin en balade mélancolique dans une voiture et terminer leur route sous l'eau main dans la main. Une vidéo poignante.

"Nous seront toujours là l'un pour l'autre"

Dans un communiqué, Billie Eillish, qui a collaboré avec H&M, explique son choix de mise en scène pour le clip everything i wanted : "Avec mon frère on a écrit cette chanson chacun sur l'autre et je voulais créer un visuel qui souligne que, quoi qu'il arrive, nous serons toujours là l'un pour l'autre. C'est la deuxième vidéo que je réalise (la première était xanny, ndlr). Nous avons travaillé si dur, pendant des heures et des heures. J'adore cette vidéo et j'espère que vous aussi." Déjà plus de 6 millions de personnes la valident sur YouTube, well done !