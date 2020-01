Billie Eilish va chanter la chanson du prochain James Bond, Mourir peut attendre

Ah James Bond, ses scènes d'action, ses James Bond girls... et ses chansons ! Chaque film de la saga lancée en 1962 contient un titre phare comme Live and Let Die de Paul McCartney & Wings pour Vivre et laisser mourir (1973), GoldenEye de Tina Turner pour le film du même nom sorti en 1995 ou encore Die Another Day de Madonna en 2002. Plus récemment, ce sont Adele pour Skyfall (le titre du même nom a remporté l'Oscar de la meilleure chanson en 2012) et Sam Smith pour Spectre (avec Writing's on the Wall) qui ont donné de la voix pour les aventures de l'agent 007.

Billie Eilish, plus jeune artiste à interpréter un titre de James Bond

C'est d'ici quelques mois que James Bond reprendra du service, toujours sous les traits de Daniel Craig qui pourrait bientôt être remplacé. Depuis quelques jours, des rumeurs laissaient entendre que Billie Eilish pourrait être l'interprète du titre phare de Mourir peut attendre, 25ème film centré sur le personnage. Une chose désormais officielle : l'artiste a posté un message annonçant la nouvelle, reprise par le compte Twitter officiel de James Bond. Le titre de la chanson n'a pas encore été dévoilé mais on sait que Billie Eilish l'a écrite avec son frère Finneas. A 18 ans, elle devient l'artiste la plus jeune de l'Histoire à écrire et enregistrer la chanson principale d'un film James Bond !