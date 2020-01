Billie Eilish pour H&M : une collab de vêtements street et éco-responsable

Au total, la ligne Billie Eilish et H&M ont créé 16 pièces aux prix très abordables (entre 9€ et 25€). Des vêtements street, bien loin de la collab vintage H&M x Netflix inspirée de la série Stranger Things. Il y a des tee-shirts, des tee-shirts longs et amples, des sweats, un hoodie, une robe sweat, des joggings, un sac banane, des bonnets, des bobs et des chaussettes. Tout pour être à l'aise de façon stylée. Côté coloris, les produits sont exclusivement couleur crème, noir, vert fluo et rose tendre.

Une campagne de pub sans Billie Eilish

Pour Emily Bjorkheim, en charge de Design Divided chez H&M, cette collaboration est directement basée sur les looks de la chanteuse comme elle l'a expliqué dans le communiqué de presse : "Nous sommes ravis de cette collection merch. Billie Eilish est une source d'inspiration en tant qu'artiste, c'est évident, mais c'est aussi une personne admirée pour son style et sa façon d'exprimer ses valeurs". "Nous souhaitons permettre à ses fans d'entrer dans son univers et de se sentir libres d'exprimer, eux aussi, leur style" a-t-elle ajouté.

Quant à la campagne publicitaire de la ligne Billie Eilish pour H&M, la star n'est pas présente sur les photos. Ce sont des mannequins qui portent les vêtements. Des publicités signées Ines Alpha, célèbre makeup artist 3D qui a utilisé un filtre Snapchat pour donner un côté fun fun et moderne aux clichés : "Pour cette collection, je voulais travailler avec des éléments liquides fun et colorés. Ces éléments 3D surréalistes interagissent dans les images, les vidéos et le filtre Snapchat. Ils sont fait sur mesure pour que tout le monde puisse s'amuser avec".

La collection Billie Eilish pour H&M est disponible en boutiques et sur l'e-shop de la marque.