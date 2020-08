Riverdale : KJ Apa, Camila Mendes, Cole Sprouse, Lili Reinhart... combien gagnent les acteurs ?

Casey Cott

Un peu plus loin derrière au niveau des salaires de Riverdale, il y a Casey Cott qui incarne Kevin Keller. Celui-ci non plus, les médias n'ont pas réussi à trouver sa paye par épisode. Mais il aurait 500 000 dollars de fortune d'après StyleCaster. Donc environ deux fois moins que Lili Reinhart et Madelaine Petsch, à en croire les médias US. Il faut dire que son personnage apparaît moins souvent à l'écran que les 5 autres acteurs cités plus haut.