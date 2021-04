KJ Apa prêt à tout arrêter pour fonder une famille : "Je ne veux pas être seul le reste de ma vie"

Non, KJ Apa n'est pas célibataire ! C'est en février 2020 qu'il a officialisé son couple avec Clara Berry et depuis, les deux stars semblent filer le parfait amour loin des réseaux sociaux : "Mon principe est simple : vivre heureux sans me cacher mais aussi sans étaler mon intimité", a expliqué l'interprète d'Archie dans Riverdale dans une interview avec l'édition suisse de 20 minutes. La discrétion est donc la priorité pour Clara Berry et KJ Apa, à tel point que les internautes ont parfois du mal à savoir s'ils sont toujours ensemble ou non.

KJ Apa prêt à devenir papa !

En tout cas, l'acteur ne cache pas son désir de fonder une famille. Un désir qu'il a depuis toujours comme il le confie au magazine Men's Health : "Je n'ai jamais été sûr de rien dans ma vie, à part le fait de devenir papa. L'industrie est un lieu où on peut se sentir seul. Les interactions humaines ne sont plus les mêmes pour moi. Je recherche des relations authentiques avec des personnes qui se soucient vraiment de moi et qui me tiennent à coeur, pas à cause de qui je suis ou de qui elles sont."

KJ Apa avoue ensuite qu'il serait prêt à arrêter sa carrière pour se consacrer à ses futurs enfants : "Je ne veux pas être seul le reste de ma vie. Je regarde autour de moi les gens qui font ce que je fais, qui mettent tout dans leur carrière, dans la gloire et en eux-mêmes (...) Je serais prêt à abandonner la comédie et tout ça si j'avais une belle famille. Si je devais le faire, je le ferais." Si ça devait arriver, il pourra demander des conseils à Vanessa Morgan devenue maman d'un petit garçon.