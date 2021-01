KJ Apa en couple avec Clara Berry : il se confie sur sa chérie française qui lui apprend le français

KJ Apa préfère ne pas "étaler son intimité" avec Clara Berry

Celui qui incarne Archie Andrews dans la série Riverdale sur Netflix file le parfait amour avec Clara Berry, top française qui pose pour les plus grandes marques. C'est en février 2020, il y a presque 1 an, que KJ Apa avait confirmé leur relation en postant une photo d'eux en train de s'embrasser sur les réseaux. Depuis, les amoureux ont réussi à surmonter l'éloignement en raison de la pandémie de coronavirus (les deux se trouvant entre plusieurs pays différents pour leurs métiers respectifs). Toujours in love, l'acteur s'est confié sur sa petite amie frenchy dans l'édition suisse de 20 minutes.

Quand le journaliste a demandé à KJ Apa pourquoi il restait si discret sur son couple avec Clara Berry, en ne postant jamais de photos ensemble, la star a répondu : "Mon principe est simple : vivre heureux sans me cacher mais aussi sans étaler mon intimité. Je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux pour cette raison".

Mais le comédien qui est aussi dans le film Songbird sur Amazon Prime Video publie quand même des décla d'amour à sa chérie. Pour quelle raison ? "Je vois Instagram comme un bon moyen de garder le lien avec mes fans. M'amuser, rigoler avec mes potes... mais cela ne doit pas devenir une tribune ouverte sur tout".

"Elle m'a appris quelques phrases" en français

KJ Apa et Clara Berry sont non seulement toujours en couple, mais en plus, c'est sérieux. Au point que le héros de Riverdale commence à apprendre à parler français. "C'est vrai que, en ce moment, j'apprends un peu le français" a-t-il avoué, "Elle m'a appris quelques phrases, mais mon français reste très limité". Pourtant, "ce n'est pas faute d'essayer" a-t-il précisé, ajoutant avec humour : "Je crois qu'il me faudrait plusieurs mois à Genève par exemple pour arriver à me débrouiller".