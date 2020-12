KJ Apa et Clara Berry : le couple s'affiche plus amoureux que jamais sur les réseaux

KJ Apa n'a malheureusement pas pu fêter les 27 ans de Clara Berry avec elle puisqu'il est coincé à Vancouver sur le tournage de Riverdale et ne peut pas quitter le Canada à cause des restrictions sanitaires liées au Covid-19. Quant à Clara Berry, si on en croit son Insta, c'est sous les tropiques qu'elle a fêté son anniversaire. Et elle a bien de la chance !