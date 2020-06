KJ Apa (Riverdale) : son nouveau look étonne ses fans... et les fait marrer

Celui qui se serait séparé de Clara Berry a désormais des cheveux un peu plus bruns, qui se rapprochent de sa couleur naturelle, la couleur rousse étant simplement encore présente sur quelques reflets. Mais ce qui choque le plus sur le cliché, c'est la longueur de ses cheveux et surtout de sa barbe, qui ont poussé pendant le confinement.

Les internautes le préfèrent sans barbe

D'habitude, dans les commentaires des posts Insta de KJ Apa, on peut lire des exclamations d'admiration, des émojis flammes pour lui dire qu'il est sexy ou encore des émojis avec les yeux en forme de coeurs pour lui rappeler qu'il est BG. Sauf que cette fois-ci, les fans du héros de Riverdale ont surtout ri (et même parfois pleuré de déception pour certains). Certains l'ont comparé à un père de famille et d'autres à Jésus Christ, prenant donc ce changement de look avec humour alors que d'autres lui ont demandé de se raser au plus vite, visiblement désespérés de le voir comme ça.

"KJ pourquoi est-ce que tu ressembles à ça maintenant ? Est-ce que tu peux te raser stp ?", "Coiffe tes cheveux", "On dirait que Jésus est revenu", "Je te préfère sans la barbe", "Ça m'a un peu brisé le coeur mais je t'aime toujours", "Qu'est-il arrivé au look d'Archie Andrews ?", "Que quelqu'un lui apporte une tondeuse", "Ce n'est pas ton visage qu'on veut voir", ou encore "Papa ?" ont-ils ainsi notamment écrit.