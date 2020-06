Riverdale saison 5 : le tournage pourrait reprendre à la fin de l'été

La pandémie de Covid-19 a eu plusieurs conséquences sur les séries américaines. L'interruption des tournages a forcé les productions à raccourcir leurs saisons en cours (3 épisodes en moins pour Riverdale) mais aussi, pour certaines chaînes comme la CW ou FOX, à retarder les retours de leurs séries. En effet, la plupart des séries de la CW comme The Flash, Riverdale ou Charmed ne reviendront qu'en 2021 à la télévision américaine. Une façon de pallier à une possible reprise tardive des tournages.

Il y a quelques semaines, la région de Colombie Britannique où se trouve Vancouver a annoncé la reprise progressive des tournages. De nombreuses séries sont tournées dans la ville canadienne dont Riverdale, Good Doctor, The Flash ou Supergirl.

Le tournage de Riverdale programmé ?

Selon Deadline, plusieurs productions ont déjà planifié la reprise de leur tournage. Ce serait notamment le cas pour la saison 5 de Riverdale. KJ Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse, Camila Mendes et les autres pourraient se retrouver à la fin août ou en septembre pour mettre en boîte les nouveaux épisodes. Idem pour The Flash et sa saison 7 : le tournage serait prévu à la même période.

Mais certaines séries devraient reprendre un peu plus tôt. Et pour cause, elles sont prévues pour une diffusion dès l'automne à la télévision américaine. Good Doctor devrait être l'une des premières à reprendre le chemin des tournages pour sa saison 4 avec un lancement prévu à la fin du mois de juillet. Les équipes de A Million Little Things devraient se retrouver à la mi-août et celle de Supernatural à la fin juillet. Jensen Ackles et Jared Padalecki doivent tourner les derniers épisodes de la série avant que Jared Padalecki n'entame le tournage de sa nouvelle série, le reboot de Walker, Texas Ranger.

Quarantaine imposée

Mais pour reprendre le tournage, les productions doivent d'abord trouver un accord avec la guilde locale concernant les protocoles de sécurité. De plus, les acteurs et les équipes devront arriver sur place 15 jours avant le tournage, la région imposant 14 jours de quarantaine lors de l'arrivée dans le pays (la frontière entre les Etats-Unis et le Canada est toujours fermée actuellement). Comme le précise Deadline, ces restrictions pourraient créer plus d'emplois pour les réalisateurs et acteurs locaux. Compte tenu des mesures, les séries qui font d'habitude appel à de nombreux talents américains vont être forcés d'employer plus de canadiens pour éviter les allées et venues entre les deux pays. Une chose plutôt positive pour l'économie locale.