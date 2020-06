Riverdale saison 5 : le tournage pourrait reprendre plus tôt que prévu

Suite à la pandémie de Coronavirus, les tournages de la quasi-totalité des séries et films ont été interrompus dans le monde entier. En France, les équipes de Plus belle la vie, Demain nous appartient, Les Mystères de l'amour ou encore Un si grand soleil ont repris les chemins des tournages... mais ce n'est pas encore le cas pour les séries américaines qui ont dû faire avec les moyens du bord et interrompre leurs saisons plus tôt que prévu.

La crise pourrait bien avoir des conséquences sur la saison à venir : FOX et la CW ont annoncé que leurs séries ne reviendront qu'en 2021. Une manière d'anticiper une possible reprise tardive des tournages. En effet, il se murmurait que les acteurs de Riverdale et des autres séries pourraient ne pas se retrouver avant la fin de l'automne. Une date qui pourrait finalement être avancée.

Une reprise des tournages en juillet à Vancouver ?

C'est en tout cas ce que laisse penser un nouveau communiqué du gouvernement de la Colombie-Britannique, province canadienne où est située Vancouver. Creative BC, l'organisation en charge du développement de l'industrie du divertissement dans la province, a encouragé les productions à reprendre très prochainement. Comme le souligne Deadline, certains détails doivent encore être réglés avant que les acteurs ne puissent faire leur retour sur les tournages. A commencer par la mise en place d'un plan lié à la crise du Covid-19. A la mi-juin, Creative BC va publier ses recommandations et chaque production devra ensuite mettre en place un plan détaillé. Ce dernier n'est pas obligatoire pour reprendre le tournage mais devra bien être rédigé. "Les employeurs doivent développer un plan de sécurité lié au Covid-19 qui expose les grandes lignes des mesures qu'ils ont mis en place pour réduire le risque de transmission du Covid-19" explique de son côté l'organisation WorkSafeBC, en charge du bien-être des employés de la province.

Selon des spécialistes, les tournages des séries ne devraient cependant pas reprendre avant - au minimum - début juillet. Un intervalle qui permettra aux différentes productions de mettre en place ce plan pour la reprise des tournages et de s'organiser. En Colombie-Britannique, on attend évidemment avec impatience que les caméras tournent de nouveau. L'industrie de la télévision emploie directement 70 000 personnes et rapporte plus de 2 milliards de dollars canadiens chaque année. Plus de 30 séries sont tournées à Vancouver et dans sa région dont Riverdale, The Flash, Supergirl, Good Doctor ou bien Supernatural.