Benjamin Samat et Maddy Burciaga fiancés dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 6 ?

Une rumeur à prendre avec des pincettes, mais si elle est vraie, un nouveau mariage chez Les Marseillais, après Manon Marsault et Julien Tanti et Jessica Thivenin et Thibaut Garcia, pourrait donc avoir lieu. Alors, Maddy et Benjamin se sont-ils fiancés sur le tournage des Marseillais VS Le reste du Monde 6 ? La réponse à partir du 30 août sur W9 !