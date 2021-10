Wejdene supprime ses photos Instagram, "Oubliez-moi" : coup de gueule ou coup de buzz ?

Wejdene en interview pour PRBK : la chanteuse a-t-elle vraiment poussé un coup de gueule ?

Ce vendredi 22 octobre, Wejdene a été éliminée de Danse avec les Stars 2021 sur TF1 et a quitté le plateau précipitamment. Si elle s'est expliquée à ce sujet sur Twitter, la chanteuse a surpris son public : la star qui a cartonné avec Anissa et Coco a supprimé ses photos sur Instagram et posté plusieurs messages étonnants en story, en balançant : "Oubliez-moi". Vrai coup de gueule ou coup de buzz ?

