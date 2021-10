Danse avec les stars 2021 : le danseur de Wejdene évoque son passé lourd et ses "pensées sombres"

Celui qui danse avec Wejdene revient sur sa dépression : "À mes 18 ans, j'ai craqué"

Samuel Texier a tenu bon. Mais au bout de 4 ans, il a fini par tomber en dépression. "À mes 18 ans, j'ai craqué. J'ai perdu mon boulot et mis la danse en stand-by" a-t-il expliqué. Le média détaille qu'il est tombé en "dépression" et avait même des "pensées sombres". Mais heureusement, grâce au soutien de ses proches, il n'a plus eu de pensées suicidaires. Après une pause pour se remettre, il est retourné dans les compétitions et a remporté des titres nationaux. Le danseur a aussi fait une première partie de Beyoncé en concert !