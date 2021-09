Denitsa Ikonomova séparée de Rayane Bensetti ? Elle répond cash

Denitsa Ikonomova séparée de Rayane Bensetti ? Elle réagit

Dans Danse avec les stars 2021 sur TF1, Denitsa Ikonomova a rejoint le jury (avec Chris Marques, Jean-Paul Gaultier et François Alu). La danseuse est donc passée de l'autre côté pour cette saison 11 de DALS avec un casting stylé, toujours animée par Camille Combal et Karine Ferri en 2ème partie. Et côté coeur, Denitsa Ikonomova aurait été en couple avec Rayane Bensetti pendant quelques années d'après de nombreux fans, depuis qu'ils ont dansé et gagné DALS 5. Mais le supposé coule n'a jamais rien confirmé, même s'ils se montraient souvent ensemble et se surnommaient les "complices". Mais depuis la vidéo du baiser entre Rayane Bensetti et Camille Lellouche, il y aurait eu rupture entre Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti.

Interviewée par TV Mag sur son nouveau rôle dans Danse avec les stars 2021, Denitsa Ikonomova a été questionnée sur sa supposée rupture avec Rayane Bensetti. "Êtes-vous toujours en couple avec Rayane Bensetti, le comédien avec lequel vous avez remporté la cinquième saison ?" a demandé le journaliste, ce à quoi la sportive a répondu : "Est-ce qu'on l'était ?". "Nous sommes tous les 2 des personnes très privées. On souhaite que l'on parle de nos mérites et de notre carrière professionnelle, et pas forcément de la vie privée. Il faut garder un minimum de mystère" a-t-elle précisé. De son côté, Rayane Bensetti a assuré être toujours en contact avec Denitsa Ikonomova, sans parler de couple ou de séparation.

La jurée de Danse avec les stars 2021 dément être en couple avec Laurent Maistret

Plusieurs internautes pensent aussi que depuis, Denitsa Ikonomova aurait un nouveau petit ami. Qui ça ? Laurent Maistret, qui est dans Koh Lanta, La Légende sur TF1. Elle a aussi dansé et gagné une saison de Danse avec les stars (la saison 7) avec lui. En effet, ils s'affichent souvent tous les deux sur les réseaux et ont passé des vacances ensemble. Ce que beaucoup ont remarqué.

Egalement interrogée sur cette rumeur de relation amoureuse, la danseuse a démenti : "C'est mon ami, mon frère, depuis 5 ans... Mais c'est normal, nous avons une vie publique, et les gens vont toujours faire des spéculations, ou parler de nous. Ça fait malheureusement partie du métier". Laurent Maistret a aussi démenti la rumeur de couple sur les réseaux, affirmant qu'ils sont juste très bons amis.