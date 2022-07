Denitsa Ikonomova : "On lui a proposé un très gros chèque", cette autre émission qu'elle devrait intégrer après son départ de DALS

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Denitsa Ikonomova ne sera pas de retour pour Danse avec les stars 2022, ni dans le jury, ni en tant que danseuse. Celle qui a remporté quatre fois l'émission et a brillé dans Mask Singer 2022 a confirmé son départ sur son compte Instagram, citant de nouveaux projets. Et selon la rumeur du moment, on devrait la revoir très bientôt : elle aurait été recrutée pour une célèbre émission, toujours sur TF1, et aurait même reçu une proposition très alléchante.