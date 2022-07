Danse avec les stars 2022 : le jury chamboulé ! Bilal Hassani débarque avec une danseuse étoile, Denitsa Ikonomova out !

Chaque année, c'est le petit jeu avant le lancement de la nouvelle saison : tout le monde fait ses pronos et avance quelques noms du casting de DALS. Ce Danse avec les stars 2022 ne fait pas exception et de nombreux noms de potentiels participants ont déjà fuité. On peut notamment s'attendre à voir Carla Lazzari et/ou Carla Moreau, Billy Crawford, David Douillet ou encore Emma Smet se trémousser. Un Youtubeur star et une ex-gagnante de The Voice pourraient aussi en être.

Mais si on aura forcément droit à de nouveaux visages sur le parquet, ce sera aussi le cas côté jury. L'info vient du Parisien : Chris Marques et François Alu seront toujours au rendez-vous. Mais le journal précise surtout qu'ils seront rejoints par deux nouveaux : Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot.

Bilal passe des parquets aux fauteuils

Après avoir brillé sur DALS 2021 avec Jordan Mouillerac, battu par le duo gagnant Tayc et Fauve Hautot, le chanteur et influenceur rejoint les fauteuils pour noter les participants de cette nouvelle saison. Une info confirmée par Frédéric Pedraza, directeur adjoint de TF1 Production, qui savoure de le voir représenter la nouvelle génération. Si l'idée de voir Bilal dans le jury a séduit tout le monde, elle vient surtout d'un juré historique : "Chris Marques a été l'un des premiers à nous en parler. Car avec Bilal, le jeune téléspectateur aura un juge auquel il pourra s'identifier explique le producteur au Parisien. Il a été un candidat qui nous a offert un show exceptionnel l'an passé, semaine après semaine. Et qui connaît bien les rouages et les petits pièges qu'on peut retrouver dans ce type de compétition".

Denitsa absente... y compris sur la piste !

Si François Alu a fait l'unanimité pour sa première saison dans DALS, il sera rejoint par une "collègue". Marie-Agnès Gillot rejoint elle aussi le jury. Après une carrière brillante, elle a quitté le ballet de l'Opéra de Paris en 2018 après une dernière prestation applaudie pendant vingt minutes. Son visage ne sera pas totalement étranger du grand public, qui a pu la voir en 2021 dans Les Enfoirés.

Chris Marques, François Alu, Bilal Hassani, Marie-Agnès Gillot... Vous savez compter, ça fait quatre. Comme il se murmurait depuis un moment, Jean-Paul Gaultier quitte donc l'émission. Officiellement, en raison d'un emploi du temps trop chargé. La prod ne ferme d'ailleurs pas la porte à un retour apprend-on, toujours dans Le Parisien. Mais c'est surtout le départ de Denista Ikonomova qui risque de faire réagir les téléspectateurs.

Après avoir gagné quatre fois Danse avec les stars (avec Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret et Clément Rémiens), elle avait intégré le jury en 2021. Cette année, elle ne jugera donc déjà plus les candidats. Et elle ne sera pas non plus aux côtés de l'un d'eux. Une embrouille dans les coulisses ? Pas vraiment selon Frédéric Pedraza : "On lui a proposé de revenir sur le parquet mais son emploi du temps ne le lui permet pas. Elle prépare la chorégraphie d'un gros film à la rentrée, et travaille sur un autre long-métrage" explique-t-il au journal.

Que ses fans se rassurent, ils devraient quand même pouvoir voir son talent à un moment ou un autre lors d'un événement tease le producteur.