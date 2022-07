Danse avec les stars 2022 : deux nouveaux candidats révélés ? La fuite du casting continue

Des noms à prendre évidemment avec des pincettes puisque TF1 n'a rien officialisé pour le moment. La saison 12 de DALS devrait débuter à la rentrée et on sait déjà qu'il y aura un départ côté animation : Karine Ferri a annoncé qu'elle ne sera plus là pour la nouvelle édition. "Je voulais vous informer, avant que d'autres ne le fassent, avec des titres faux et mensongers que je ne serai plus à l'animation de DALS le debrief à la rentrée prochaine, et c'est MA décision. J'ai adoré travailler sur ce programme, riche en émotions, en rebondissements, avec une équipe formidable. J'ai vécu l'expérience d'apprentie danseuse avec bonheur, j'ai grandi au sein de ce programme. Et j'ai aimé être avec vous en direct le vendredi soir." a-t-elle expliqué sur les réseaux.