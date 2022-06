Danse avec les stars 2022 : Billy Crawford au casting face à une légende du sport ? Nouvelles rumeurs sur les candidats

Après la victoire de Tayc pour l'édition 2021, qui sera le grand gagnant de Danse avec les stars 2022 ? La réponse n'arrivera pas avant la fin de l'année mais c'est certain : TF1 prépare une nouvelle saison de son émission culte. Selon les rumeurs, le jury devrait être un peu remanié puisque Jean-Paul Gaultier devrait être remplacé. Et côté candidats ? Les premières rumeurs ont commencé à circuler et plusieurs noms sont évoqués comme Nabilla Benattia, Inoxtag, Just Riadh, Angèle, Camille Cerf ou encore les TikTokeurs Nicocapone.

Billy Crawford, star internationale de DALS 2022 ?

Alors, qui seront les candidats de DALS 2022 ? Selon le journaliste Clément Garin, plusieurs célébrités auraient dit oui pour la 12ème saison, dont une nouvelle star internationale. Après Pamela Anderson et Dita Von Teese, c'est Billy Crawford qui aurait été recruté. Le chanteur aujourd'hui âgé de 40 ans s'était fait connaître en France au début des années 2000 avec ses hits Trackin, When You Think About Me ou encore Me Passer De Toi (Someone Like You). Son couple avec Lorie avait aussi beaucoup fait parler à l'époque.