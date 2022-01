Danse avec les stars 2022 : départ dans le jury, candidats... le point sur les premières rumeurs

Après un an de pause à cause de la Covid-19, Danse avec les stars a fait son retour en 2021 avec une saison de haut niveau qui a permis à un nouveau couple de se former. Eh oui, Michou et Elsa Bois ont trouvé l'amour dans les coulisses de l'émission et ils ne sont pas les seuls puisque plusieurs couples sont nés grâce au show (même si ce n'est pas vraiment le but de base). En tout cas, Chris Marques a déjà laissé entendre qu'une saison 12 était très possible et s'était confié sur certains candidats qu'il voudrait voir sur le parquet. Même si la reprise du tournage n'est pas imminent, les premières rumeurs sont arrivées.

Un juré sur le départ ?

L'une d'elle concerne le jury qui a été presque entièrement remanié l'an dernier avec les arrivées de Denitsa Ikonomova, Jean-Paul Gaultier et François Alu. Et si l'un d'eux quittait déjà l'émission ? Selon le compte Instagram TVR Source, c'est le designer qui pourrait bien ne plus apparaître à l'écran pour Danse avec les stars 2022. Il faut dire que Jean-Paul Gaultier n'a jamais vraiment impressionné les téléspectateurs de l'émission l'an dernier.

Quelles stars au casting ?

Depuis plusieurs semaines, ce même compte Instagram a aussi évoqué plusieurs noms de célébrités qui auraient été contactées pour rejoindre le casting de DALS. Parmi eux ? Nabilla Benattia, le pote de Michou Inoxtag, le youtubeur Just Riadh, la chanteuse Angèle, l'ex Miss France Camille Cerf ou encore le couple Nicocapone (18 millions d'abonnés sur TikTok).

Il ne s'agit évidemment que de rumeurs à prendre avec de grosses pincettes. De son côté, Chris Marques avait confié vouloir recruter Nabilla, il n'est donc pas si étonnant de la voir apparaître dans la liste. Le juré avait aussi évoqué Vincent Cassel et même la possibilité de recruter un rappeur. Qui sera dans DALS 2022 ? Pour le savoir, il va encore falloir patienter.