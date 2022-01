Michou et Elsa Bois ont attendu un mois avant d'officialiser leur couple : "Il faut être sûr de soi"

Michou et Elsa ont attendu un mois avant d'annoncer leur couple : ils révèlent pourquoi

Sur Instagram, Michou et Elsa Bois ont officialisé leur couple avec le même post : des photos d'un shooting quali, dont une photo avec un baiser. Mais le YouTubeur qui a rencontré la danseuse dans Danse avec les stars 2021 sur TF1 a révélé qu'ils ont attendu un mois avant d'officialiser leur relation. Eh oui, dans un live ce 4 janvier 2022, Michou et Elsa ont raconté comment ils se sont mis en couple, et c'était il y a environ un mois. Alors pourquoi le finaliste de la saison 11 DALS et sa chérie ont attendu d'annoncer leur couple ? Ils ont donné plusieurs raisons lors du même live.

"Pourquoi on l'a pas dit tout de suite, c'est très simple. Parce qu'annoncer son couple sur les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose" a d'abord expliqué Michou, "je pense que vous voyez, regardez tous les retours qu'il y a. Regardez comment vous êtes nombreux à avoir liké la photo, des trucs comme ça. C'est que forcément il y a du monde qui va suivre notre histoire via les réseaux". Elsa a confirmé que "c'est pas quelque chose qui se fait facilement" d'officialiser publiquement. Et Michou, qui se sent comme "un nouvel homme", a souligné : "Il faut être sûr de soi donc il fallait un petit peu de temps". Mais au bout d'un mois de romance, ils sont sûrs de leur amour et on décidé d'annoncer leur idylle.

Autre raison pour laquelle Michou et Elsa ont choisi de finalement se lancer ? "Ne pas le dire, c'est lourd au bout d'un moment" a avoué Elsa. Michou a précisé : "On en parlait avec Elsa, genre il y a une semaine, et on se disait 'bon ben, vas-y, faudrait qu'on l'annonce parce qu'imagine on va au restaurant'", il risque d'y avoir des photos du date, car "il y avait baille de paparazzi" et "ils ont annoncé notre couple alors qu'on était pas encore en couple". Donc "si on allait au resto, si on sortait à deux au cinéma on savait que ça allait être ambigu" a précisé la star de YouTube, ils se sont dits : "Faut qu'on l'annonce comme ça on est tranquilles".