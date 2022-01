Michou et Elsa Bois en couple : "Je suis devenu un nouvel homme", ils réagissent après leur officialisation

Michou et Elsa qui ont avaient déjà eu un premier date sont donc enfin ensemble, et cela a fait évoluer l'influenceur. "Non, là, c'est trop, je suis devenu un nouvel homme carrément. Maintenant, je mets des cols roulés, on est où ? Je suis devenu un nouvel homme. Sur la publication, j'ai un manteau long, frère, je mets jamais ça normalement. C'est trop. Elsa, tu m'as changé" a-t-il expliqué. "Non, c'est pas vrai, c'est toi" a rectifié Elsa.

"Elsa, je crois qu'on a rendu la France heureuse avec ce post"

Michou et Elsa ont aussi commenté les réactions des internautes à leur officialisation de couple. Car ils sont très nombreux à avoir liké et à avoir félicité les amoureux. "Mais wesh, 1 million de likes sur la publication en 2h" a lâché le gamer, avec un montage de photos de Michou, son chien Yuki et Elsa qui ont l'air hyper surpris.

"Elsa, je crois qu'on a rendu la France heureuse avec ce post. La France entière est contente actuellement, la France entière est en train de fêter ça" a-t-il aussi déclaré avec humour, pendant qu'Elsa est à ses côtés et le regarde amoureusement, "C'est un nouveau jour férié ! Nous sommes en couple !".