Michou et Elsa Bois en couple : il confirme avec des photos 100% cute

Dans Danse avec les Stars 2021, les téléspectateurs et internautes avaient remarqué le rapprochement de Michou et Elsa Bois. En couple au début de l'émission, la danseuse pro avait ensuite quitté son petit ami mais démenti un rapprochement amoureux avec son partenaire. "Nous sommes amis, nous nous entendons très bien et avons partagé une magnifique aventure. Nous allons nous revoir, mais nous ne sommes pas ensemble si telle était votre question" avait-elle confié en décembre 2021. Mais depuis, ça a bien changé !

Depuis quelques semaines, Michou et Elsa entretenaient le mystère sur leur relation. La star du web avait posté des messages pour sa danseuse et un troll du Youtubeur avait même enflammé les fans. Mais c'est surtout depuis le 31 décembre que certains fans du couple étaient persuadés de leur idylle : sur une vidéo ayant leaké, on pouvait les voir en train de s'embrasser pour le passage à 2022.

Michou et Elsa en couple, c'est officiel

C'est donc maintenant officiel : Michou et Elsa Bois sont en couple. Après avoir posté quelques stories ensemble ce lundi 3 janvier 2022, le Youtubeur et sa danseuse ont confirmé leur amour. "Je suis tombé amoureux" a posté Michou en début de soirée sur ses comptes Twitter et Instagram, accompagné de photos dont une où l'on peut voir le couple s'embrasser.