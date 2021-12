Michou et Elsa Bois en couple ? Ce troll du youtubeur enflamme les shippers

Comme un petit air de déjà-vu, Michou et Elsa Bois nous font le même coup que Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova. Si l'acteur et la danseuse étaient devenus insérables après DALS, ils n'avaient jamais confirmé être en couple. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne puisque l'acteur ne veut plus voir de photos d'eux l'un avec l'autre. Pour Michou et Elsa, en revanche, tout ne fait que commencer.

Après un parcours incroyable dans Danse avec les stars 2021, le duo a continué à se voir très souvent. Clair sur le sujet malgré ses blagues, Michou l'a avoué : il veut être plus qu'ami avec Elsa. D'autant plus maintenant qu'Elsa Bois est célibataire. Pourtant, elle l'affirme, non, elle n'est pas en couple avec Michou. Oui mais voilà, le pote d'Inoxtag n'a pas encore dit son dernier mot. La preuve, il a même eu un premier date avec la danseuse juste avant Noël. Pour autant, l'un et l'autre n'ont pas passé le réveillon ensemble, au grand regret de Michou qui espérait Elsa sous le sapin.

Une histoire de caca pour montrer... un suçon

De quoi comprendre que le couple restera un fantasme éternel ? Pas si sûr. Sur TikTok, Michou a ajouté une nouvelle vidéo avec une question très importante : "quand on était dans le ventre de notre mère et qu'on faisait caca, il allait où le caca ?". Le rapport avec Elsa ? Aucun, on vous rassure. En revanche, pas besoin d'être attentif pour remarquer que le youtubeur s'affiche avec ce qui semble être un suçon dans le cou. Le mouvement de caméra semble d'ailleurs clairement volontaire et réfléchi pour qu'on le remarque...