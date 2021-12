Michou taquine Elsa Bois pour Noël : "Je t'attendais sous mon sapin"

L'interro surprise de Inoxtag et Michou : le Youtubeur taquine Elsa Bois dans un message posté sur Instagram

Michou et Elsa Bois ne sont pas officiellement en couple mais on dirait bien que le Youtubeur fait tout pour. Après leur rencontre dans Danse avec les Stars 2021, ils auraient eu droit à leur premier date. Et le Youtubeur n'hésite pas à taquiner Elsa dans ses vidéos. La preuve avec son nouveau message posté le jour de Noël.

Michou taquine Elsa Bois après Noël en story sur Instagram