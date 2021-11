Michou (Danse avec les stars) : "Je veux qu'on soit plus qu'amis", sa déclaration à Elsa Bois

C'est fait, Michou et Elsa Bois sont officiellement qualifiés pour la finale de Danse avec les stars qui se déroulera le 26 novembre 2021 sur TF1. Une surprise ? Pas du tout. Comme on a pu le découvrir ce vendredi 19 novembre 2021 à l'occasion d'un Foxtrot sur Parce que c'est toi de Mentissa et Vianney lors de la demi-finale, le Youtubeur a encore une fois progressé à mesure que sa complicité avec sa partenaire a évolué et grandi.

Michou et Elsa Bois se font des compliments

Et c'est justement sur cette complicité si particulière, qui passionne autant les fans de l'émission qu'Inoxtag, que la production a souhaité mettre l'accent durant un magnéto. Juste avant leur performance sur les parquets, Michou et Elsa Bois - amusés par ces réactions du public sur leur relation, ont en effet joué le jeu et n'ont donc pas cessé de se faire des compliments aussi mignons que touchants.

"Depuis le début de l'aventure j'ai énormément progressé et c'est surtout grâce à Elsa parce qu'elle me pousse vers le haut. Je n'aurais pas pu avoir meilleure partenaire de danse, a notamment admis le vidéaste. Tous les deux on s'entend trop bien, on se complète. On est un duo avec une bonne alchimie."

Un point de vue partagé par la danseuse qui considère Michou comme son "petit rayon de soleil" capable de la "booster" même quand ça va mal, au point de ne plus réussir à imaginer sa vie sans lui. Aussi, après avoir confié, "Notre complicité c'est vraiment notre force dans Danse avec les stars", la jeune femme - dont c'est la première édition de DALS, a confessé, "Je suis hyper heureuse de l'avoir aujourd'hui dans ma vie et j'ai pas envie qu'il en sorte de sitôt. C'est bon, moi je le garde maintenant."

"Elsa c'est ma rencontre de l'année"

Et ça tombe bien, la star de YouTube est sur la même longueur d'ondes. Alors que l'on avait déjà pu l'entendre lui confier durant les répétitions, "T'as entendu ce qu'il dit Vianney dans les paroles ? Et bah ça marche pour nous. Si jamais ça s'arrête vendredi soir, je te lâcherai pas", Michou a ensuite profité d'être seul devant les caméras pour révéler, "Elsa c'est ma rencontre de l'année. La musique et surtout notre danse, ça va être l'occasion de se faire une jolie déclaration. (...) Avec Elsa c'est compliqué. En fait on est amis mais je crois que je veux qu'on soit plus qu'amis, mais j'y arrive pas."

Une victoire en finale permettra-t-elle à Michou de se libérer et d'obtenir sa happy ending avec Elsa Bois digne d'un film romantique de Noël ? Rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir. Une chose est en revanche déjà certaine, alors que le public n'a jamais été aussi présent côtés votes pour le soutenir, les internautes sont plus au taquet que jamais vis-à-vis de leur relation.