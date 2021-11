Michou (Danse avec les stars 2021) gagnant surprise ? "On n'a jamais vu ça côté votes du public"

Danse avec les stars 2021 : Michou futur gagnant ? "Il s'attendait à être soutenu", "mais peut-être pas autant"

Dans Danse avec les stars 2021 sur TF1, il reste Tayc et Fauve Hautot, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, Aurélie Pons et Adrien Caby mais aussi Michou et Elsa Bois. Et si le YouTubeur devenait le grand gagnant de la saison 11 de DALS ? La star de YouTube pourrait en effet être le vainqueur surprise de cette émission animée par Camille Combal, notamment grâce à sa popularité folle. Car sa communauté des réseaux le suit aussi dans le programme télé et vote pour lui quand il est en danger, en face à face.

Une source de l'entourage de Michou a d'ailleurs confié à 20 minutes : "Il s'attendait à être soutenu car il sait combien sa communauté et lui sont soudés. Mais peut-être pas autant car c'est une émission de télé et donc une autre plateforme". Une source a aussi confié au magazine Public : "En fait, on n'a jamais vu ça ! De mémoire, ça n'a jamais été aussi incroyable côté votes du public. Michou récolte tous les suffrages et écrase absolument tout le monde sur son passage".

C'est qu'au départ, Michou au casting de Danse avec les stars 2021, ça pouvait faire sourire. L'influenceur ne partait pas favori et jugeait lui-même son niveau de danse comme pas terrible au début. Il avait avoué ne pas arriver à danser les danses TikTok. Mais au fil des primes de DALS, grâce à sa détermination, à ses efforts pendant les entraînements et à son travail acharné avec sa partenaire de danse Elsa Bois, Michou s'est révélé être un sacré adversaire. Même les juges ont été agréablement surpris de le voir danser si bien, et sur plusieurs chorégraphies.