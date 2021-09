Michou (Danse avec les stars 2021) : "Je connais les danses TikTok, et encore"

"Je ne me suis pas du tout préparé", "mais mentalement, je suis prêt" et "j'ai envie de gagner"

Le jeune originaire de la Picardie a aussi confié que cet été 2021, il n'a pas du tout appris des pas de danses. Il n'a pas suivi de préparation car il est parti en vacances : "Je ne me suis pas du tout préparé, moi, là, j'étais en vacances. Là, ça y est, c'est la rentrée, on va charbonner, il va falloir danser. Mais mentalement, je suis prêt" a rassuré Michou, surmotivé !

Son point fort ? "Ma détermination" a-t-il répondu, "je suis vraiment venu pour gagner". Pourquoi avoir accepté de participer à la saison 11 de DALS ? "Pour apprendre à danser" déjà, mais aussi "pour le challenge, j'ai envie de gagner". Malgré ses lacunes en chorégraphie et en danse, Michou va donc tout donner sur le parquet et il pourra compter sur sa communauté et ses potes pour le soutenir jusqu'au bout ! Go Michou !