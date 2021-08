Danse avec les stars 2021 : découvrez toutes les nouveautés de la saison 11

Les juges de Danse avec les stars 2021 pourront buzzer et sanctionner

Et les nouveautés ne s'arrêtent pas là ! Chaque juré sera installé dans un fauteuil désormais, et non plus sur une petite chaise derrière un comptoir. Et attention, cette année, les jurés pourront buzzer. Dans les 2 premiers primes de Danse avec les stars 2021, si un couple décroche les 4 buzz des juges, il sera immunisé et ne risquera pas l'élimination. A noter aussi que 2 duos seront éliminés dès les 2 premiers primes.

Et à partir du 3ème prime, le buzz du jury se transforme en sanction. En clair, si un juré buzze, le couple sera envoyé directement en dernière chance. Autre nouveauté : à la fin de l'émission, 3 couples seront en danger au lieu de 2. Le public pourra en sauver 1, les juges pourront en sauver 1 autre et le 3ème binôme sera ainsi éliminé.