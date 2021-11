Michou et Elsa en couple ? Inoxtag en rêve et fait tout pour qu'ils se pécho

Michou et Elsa en rigolent, les internautes kiffent

Le YouTubeur qui a aussi sorti un EP "My Life", dont il avait parlé à PRBK, a même avoué : "J'appelle mon père, il me dit : Ouais, avec Elsa, ça se passe comment ?'. Je me balade dans la rue, je croise un abonné, l'abonné et le daron de l'abonné me demandent : 'Et du coup, Elsa, c'est comment ?'". Bref, tout le monde ne lui parle que de lui et de sa supposée romance avec Elsa Bois. Et Michou joue aussi le jeu dans la vidéo en simulant un malaise, quand il apprend de la bouche d'Elsa qu'elle le considère comme un "ami".

Les internaute ont été nombreux à kiffer la vidéo (qui est dans le top des tendances sur YouTube). Et tous ont remarqué qu'Inoxtag était encore plus fan de la possible idylle entre Michou et Elsa que les abonnés eux-mêmes : "C'est clairement Inox qui ship le plus Elsa et Michou", "Inox il est tellement à fond dans la relation Michou Elsa" ou encore "Objectif : trouver un pote pour m'aider comme Inox aide Michou" ont-ils écrit.