Michou (Danse avec les stars 2021) & Elsa Bois : "Je peux te pécho ?" leur complicité amuse les fans

Le duo Michou & Elsa Bois est clairement LA révélation de Danse avec les stars 2021. Comme on peut le découvrir depuis le début de cette saison 11, le binôme apporte une véritable fraîcheur, légèreté et beaucoup d'humour et de rayonnement à l'émission. Et forcément, cette incroyable complicité n'est pas passée inaperçue aux yeux du public.

La complicité de Michou et Elsa Bois fait réagir

On le sait, le programme de TF1 peut favoriser quelques rapprochements entre un candidat et son partenaire. Après tout, Alizée est aujourd'hui mariée à Grégoire Lyonnet, Anthony Colette a vécu une petite histoire avec Iris Mittenaere, et Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova se retrouvent au centre de rumeurs de couple depuis des années. De fait, les téléspectateurs sont aujourd'hui persuadés qu'une nouvelle relation est en train de se former à l'écran.

Alors, peut-on réellement s'attendre à voir Michou et Elsa Bois tomber dans les bras l'un de l'autre. Désolé de vous briser le coeur, mais la réponse est non. Ce n'est pas un secret, la danseuse est actuellement en couple et comme elle le montre régulièrement sur Instagram, elle est extrêmement heureuse avec son compagnon.

"Je peux te pécho ?", les fans se marrent

En revanche, en bon showman qu'il est grâce à son expérience acquise sur YouTube, Michou est le premier à jouer avec cette complicité pour faire marrer les fans. Ainsi, comme on a encore une fois pu le découvrir cette semaine, lors du prime du vendredi 22 octobre 2021, le vidéaste a profité de son nouvel entrainement pour nous offrir quelques séquences d'anthologie auprès de sa partenaire.

Après avoir appris qu'il allait devoir exécuter une rumba sur Dans mes bras de Kendji & Dadju, Michou n'a pu s'empêcher de lâcher cette phrase, "Pour moi la rumba c'est la danse que tu fais avant de faire l'amour." Puis, quand Elsa lui a ensuite confié que durant cette danse il allait devoir se montrer viril, charmeur, prêt à tout pour l'embrasser, le YouTubeur est allé prendre quelques conseils auprès de Tayc, le pro en la matière, "Grâce à toi je vais faire une Rumba de qualité. Et je vais peut-être pécho Elsa en plus."

Et là où c'est très amusant, c'est que plus les semaines passent et moins Elsa hésite à se prendre au jeu. Au contraire, à la question de Michou, "Du coup je peux te pécho ?" suite à un entrainement réussi, on a pu voir la danseuse s'amuser à lui répondre, "On verra vendredi et la Rumba que tu feras. Si on a les 30 points." Pas de chance pour Michou, leur danse n'aura finalement récolté que 25 points, ce qui a obligé le binôme à repasser par la case face-à-face. Néanmoins, ces entrainements et leurs performances ont encore une fois fait marrer les internautes (voir ci-dessous), ce qui leur a permis d'être sauvés face à Wejdene et Samuel Texier.