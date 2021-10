Wejdene (Danse avec les stars 2021) éliminée, la chanteuse déçue ? Elle réagit à sa défaite

Ce vendredi 22 octobre 2021, TF1 a diffusé un nouveau numéro de la saison 11 de Danse avec les stars. Et afin de pimenter ce prime, la production a mis en place une nouvelle règle exceptionnelle : tous les binômes étaient placés en Hot Seat dès le début. De fait, pour éviter l'épreuve du face-à-face et espérer se qualifier directement pour la suite, il leur fallait récolter au minimum 30 points. Et sans surprise, la mission n'a pas été simple pour tout le monde.

Wejdene éliminée de Danse avec les stars

Au programme ? Seuls trois couples de danseurs ont eu la chance d'être validés par les jurés. Ainsi, le paso doble de Tayc et Fauve Hautot sur Gangsta's Paradise de Coolie Feat L.V. a récolté 32 points, celui de Dita von Teese et Christophe Licata sur Boys de Lizzo a également récolté 32 points, tandis que le quickstep de Bilal Hassani et Jordan Mouillerac sur la BO du film La La Land a récolté 33 points.

Autrement dit, ils étaient 5 couples à s'affronter dans l'épreuve du face-à-face (Aurélie Pons et Adrien Caby, Lucie Lucas et Anthony Colette, Michou et Elsa Bois, Wejdene et Samuel Texier, Gérémy Crédeville et Candice Pascal). Un duel géant exceptionnel et là encore compliqué. Pour espérer convaincre le jury, il fallait en effet réaliser un tango parfait sur le titre La Grenade de Clara Luciani. Et malheureusement pour Wejdene, c'est bien son duo avec Samuel Texier qui a le moins fait rêver Denitsa Ikonomova et sa troupe, et qui a donc été tristement éliminée.

La chanteuse réagit à sa défaite

De quoi décevoir la chanteuse ? Pas vraiment. Dès l'officialisation de son élimination, l'interprète de Ta Gow a au contraire profité de son compte Instagram pour se confier sur la fin de cette aventure. Et plutôt que d'avoir de la rancoeur ou autre, la jeune artiste a préféré remercier tout le monde et ne retenir que le positif, "Quelle aventure !!! C'est la fin, merci pour votre soutien et votre amour, j'espère vous avoir fait kiffer tout au long de mon parcours. Merci à mon partenaire Samuel Texier pour tous ces moments de partage et d'apprentissage et courage aux candidats restants ! A très vite mes amours".

Il faut dire aussi que cette compétition n'a été que bénéfique pour elle. Si Wejdene s'est sentie intimidée au début de l'aventure et a parfois souffert à l'idée de devoir se lever le matin pour apprendre de nouvelles chorégraphies, elle est en revanche reconnaissante envers son partenaire pour lui avoir fait découvrir de nouvelles choses sur elle. "Samuel m'a appris m'a appris beaucoup de choses et m'a fait découvrir un potentiel que j'avais, a-t-elle confié au micro de TF1. J'ai appris que j'avais de belles lignes de bras et de jambes. Pour moi, je ne savais absolument pas danser. Mais il m'a dit 'fais le' et quand je me vois je me dis maintenant 'Wow mais je savais faire ça'".

Autant dire que sa prochaine tournée devrait être incroyable à suivre !