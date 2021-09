Wejdene (Danse avec les stars 2021) intimidée par les caméras : "j'avais peur de dire des bêtises"

Danse avec les stars 2021 : Wejdene avoue avoir eu du mal avec "les caméras qui me collaient" au début

Wejdene est dans Danse avec les stars 2021. Wejdene est en effet avec Michou, Bilal Hassani, Jean-Baptiste Maunier et bien d'autres personnalités au casting de Danse avec les stars 2021, qui arrive dès le vendredi 17 septembre 2021 sur TF1. La saison 11 de DALS a en effet remplacé Koh Lanta pour l'horaire de diffusion. Et lors de la conférence de presse de Danse avec les stars, PRBK a pu interviewer l'interprète d'Anissa avec d'autres médias. Et quand PRBK lui a demandé ce qui lui faisait le plus peur dans cette nouvelle aventure, la chanteuse a avoué que les caméras la mettaient un peu mal à l'aise.

La star de la chanson et de TikTok a avoué avoir envie d'apprendre "le laisser aller, le lâcher prise". "Parce que hier par exemple, pour la rencontre (avec son danseur, ndlr), les caméras me collaient vraiment, tu vois" nous a expliqué Wejdene, "ça faisait vraiment télé-réalité, genre ils me suivent partout et tout". Donc "faut que j'oublie que je suis filmée, faut que je prenne l'habitude de tout le temps être filmée" a ajouté la chanteuse de Coco, "les caméras sont perturbantes".

Celle qui a aussi dévoilé le clip Ta Gow avec Maeva Ghennam a expliqué que c'est différent entre avoir des caméras sur elle pendant toute une journée de répétitions pour Danse avec les stars 2021 et poster soi-même des stories sur les réseaux. "Elles sont sur moi comme ça, focus, donc c'est un peu intrigant" a précisé Wejdene, "les réseaux, c'est moi, c'est mon téléphone, après une story, je le range et c'est bon, ça ne filme plus".

"J'étais tendue, je n'étais pas vraiment moi-même", "j'avais peur de dire des bêtises"

Wejdene est revenue sur cette première journée d'entraînement pour Danse avec les stars 2021 : "Hier j'étais tendue, j'étais pas vraiment moi-même pour le premier jour devant les caméras. Genre je parlais pas trop, j'avais peur de dire des bêtises, je faisais attention à ma posture... Des trucs tout bêtes mais faudrait que j'arrive à me laisser aller parce que je n'étais pas naturelle". "Si je reste comme ça toute la saison, les gens vont se dire que je suis coincée, crispée" nous a-t-elle même lâché. Pas de doute, elle devrait vite s'habituer et retrouver sa spontanéité !

Lors de cet entretien, Wejdene avait aussi confié avoir failli ne pas être dans DALS à cause de son âge (elle est mineure et avait seulement 16 ans au moment où elle a été contactée).