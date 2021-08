Wejdene dans Danse avec les stars 2021 : ce détail qui a failli tout faire capoter (interview)

Wejdene dans Danse avec les stars 2021 : "On m'a proposée j'avais 16 ans", "c'était super long les démarches"

Wejdene a percé dans la musique grâce à TikTok, avec son tube Anissa. Et depuis, elle a enchaîné les succès : Coco, 16 (en référence à son âge de l'époque, 16 ans, malgré les rumeurs qui la disaient plus âgée), J'peux dead, Je t'aime de ouf ou encore Ta Gow (où elle a invité Maeva Ghennam des Marseillais dans le clip). Et bientôt, elle sera sur le parquet de Danse avec les stars 2021. La saison 11 de DALS arrive dès le 17 septembre 2021 sur TF1, elle sera diffusée les vendredis soirs à la place de Koh Lanta (Koh Lanta, La Légende est diffusée les mardis soirs). Wejdene s'est confiée à PRBK et d'autres médias lors d'une interview à la conférence de presse de Danse avec les stars 2021, ce mardi 31 août 2021.

"Moi, c'est la première fois qu'on me propose" de faire Danse avec les stars nous a expliqué Wejdene. Mais la chanteuse a failli ne pas être au casting de Danse avec les stars 2021 à cause de son jeune âge. "C'était super long les démarches, parce que quand on m'a proposée j'avais 16 ans, je venais de les avoir parce que ça fait 1 an qu'on m'a proposée" a souligné l'artiste, "et c'était compliqué par rapport à la diffusion télé de passer après 22 heures en étant mineure et en plus tout juste 16 ans, c'était pas possible".

"J'avais carrément laissée tomber, ça devenait trop long et trop compliqué" a révélé Wejdene, en plus "on n'arrivait pas à faire mon planning". "Là j'ai 17 ans, c'est passé", donc "je suis contente de finalement pouvoir le faire, j'ai hâte".

Le producteur de Wejdene a appris avant elle pour DALS, elle a dû improviser un entretien depuis son lit

Wejdene, qui avait révélé être surnommée "Anissa" dans une interview à PRBK, a raconté que c'est son producteur qui a d'abord reçu l'appel de TF1. Comment a-t-elle appris la nouvelle ? "Il y a mon producteur qui m'appelle et qui me dit : 'Le producteur de TF1 va t'appeler tout de suite en FaceTime, sois bien et tout, c'est une espèce d'entretien" pour Danse avec les stars s'est-elle souvenue.

Sauf qu'elle n'était pas du tout prête à ce moment là : "J'étais allongée sur mon lit, je fais 'Oh putain' et je commence à me préparer et tout". Wejdene était donc au fond de son lit à chiller dans sa chambre. "Il appelle et là je pose mon téléphone et je me mets droite et bien devant l'écran. Je faisais grave la sérieuse" a-t-elle ajouté.

Au final, "ses questions étaient simples. Il m'a kiffé, il a tout de suite vu que j'étais hyper motivée". Et en plus, "il m'a parlé du décor, j'ai compris qu'il avait prévu plein de trucs pour moi, plein de décors sur le plateau. Et du coup ça c'est fait comme ça".

