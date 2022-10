Michou, Inox, Yass, Billy... : plus fort que la liste de Deschamps pour le Mondial, voici les streamers français du Eleven All Stars qui vont taper l'Espagne

Plus de 6500 morts liés aux chantiers pour les stades notamment, des droits humains non respectés, une bombe écologique en plein dérèglement climatique... les raisons de boycotter la Coupe du Monde 2022 au Qatar ne manquent pas. A cet effet, un futur adversaire de l'Equipe de France a même déjà prévu un petit événement pour marquer sa désapprobation face à l'organisation d'une telle compétition dans ce pays.

Le match de foot de l'année sera... sur Twitch

De votre côté, vous hésitez encore à boycotter un tel tournoi international par peur d'être en manque de football ? Ne vous inquiétez pas, on a la solution. Aussi, sortez votre agenda et notez, c'est le 19 novembre 2022 que sera organisé le match de foot le plus fou et kiffant de l'année. C'est en effet à cette date que se jouera le Eleven All Stars imaginé notamment par le célèbre vidéaste Amine.

De quoi s'agit-il ? Tout simplement de la rencontre entre les plus gros influenceurs français et les plus gros influenceurs espagnols. Et pour l'occasion, les choses ont été vues en grands puisque ce match se déroulera devant 20 000 spectateurs au stade Jean Bouin à Paris, près du Parc des Princes, tout en étant diffusé en direct et en streaming sur la chaîne Twitch d'Amine et la chaîne YouTube de DjmaRiiO.

Le casting des Bleus pour le Eleven All Stars dévoilé

Côté sélection, même la future équipe de Didier Deschamps pour la CDM ne fera pas autant rêver. Et pour cause, Amine s'est entouré de ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur Internet pour faire honneur à notre pays. Comme il l'a dévoilé ce mercredi 26 octobre, ces nouveaux Bleus seront donc représentés par : Inoxtag, Michou, Billy, Domingo, Boumé, Tonton, Carlito, Djilsi, LeBouseuh, Pfut, Bruce Grannec, Yannou JR, Alonz, Brawks, Bibi, Rivenzi, Yass, Arsène, Sacha et Zack Nani.

Un casting exceptionnel qui sera coaché par deux autres talents, à savoir : Kameto et Saïd (Pieds Carrés). Rien que ça ! Y aura plus d'étoiles ici que de Ballon d'Or dans le placard de Messi.

