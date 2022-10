"On t'aime fumier", "La Bugatti du peuple" : entre joie et ironie, le Ballon d'Or 2022 de Karim Benzema fait réagir

Karim Benzema élu Ballon d'Or 2022

Ce lundi 17 octobre 2022 était organisée la 66ème cérémonie du Ballon d'Or France Football. Et dans une année où la Coupe du Monde (ou CDM de la honte) sera organisée au Qatar malgré l'incohérence climatique d'un tel endroit, les nombreux morts causés par les conditions de travail déplorables imposées aux salariés chargés de la construction des infrastructures et les droits humains bafoués par le pays hôte, le palmarès de cette nouvelle édition s'est finalement montré raccord avec le fait que le monde du foot ne tourne plus très rond depuis plusieurs années.

Ainsi, comme on a pu le découvrir hier soir - et sans véritable suspense malgré la nouvelle très grosse saison de Sadio Mané (Vainqueur de la CAN avec le Sénégal, finaliste de la Ligue des Champions), c'est Karim Benzema qui a succédé à Lionel Messi et a donc remporté le Ballon d'Or 2022, le sacrant "meilleur footballeur de l'année". Un titre mérité au regard de ses trophées (Ligue des nations, Ligue des champions, Liga) et performances impressionnantes sur le terrain, mais particulièrement ironique quand on se souvient que, cette même année, le joueur du Real Madrid a été officiellement reconnu coupable de chantage auprès d'un coéquipier et condamné à un an de prison pour cela. Les valeurs du football, toussa toussa.

Les fans du joueur savourent ce titre

Qu'importe, les supporters du Real Madrid (et de l'Olympique Lyonnais, ancien club de Benzema), ont malgré tout savouré cette victoire qui permet au joueur des Bleus d'être seulement le 5ème vainqueur français au palmarès après Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin ou encore Michel Platini et Raymond Kopa. Oui, on n'oubliera (et pardonnera) jamais les vols de Pavel Nedved sur Thierry Henry (2003) et Cristiano Ronaldo sur Franck Ribery (2013).

"Mérité pour l'ensemble de ta carrière. Aussi une victoire pour ceux qui t'ont TOUJOURS soutenu contre vents et marées, qui ont su voir l'immense sportif que tu es" peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme "Bonjour à tous ceux qui ont jamais douté de Benzema du 2009 à 2022. Le peuple est nous, d'oro est le Nueve" ou encore "Ce Ballon d'Or de Benzema, c'est celui du talent mais surtout de la détermination, du travail et de la fiabilité. Benzema est un modèle de longévité au plus haut niveau et c'est un équipier en or. Son image a été écornée, mais il a su la redorer avec le plus beau des métaux".