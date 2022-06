Karim Benzema officiellement coupable de chantage et condamné à un an de prison avec sursis, il renonce à son appel

Alors que l'élection du Ballon d'Or 2022 approche à grands pas et qu'il est aujourd'hui le grand favori à la succession de Lionel Messi, Karim Benzema semble prêt à tout pour éviter la moindre mauvaise publicité à son encontre. Aussi, comme vient de l'annoncer son avocat, le joueur du Real Madrid renonce désormais à faire appel de sa récente condamnation.

Karim Benzema officiellement coupable de complicité de chantage

Souvenez-vous, c'est le 24 novembre 2021 que le tribunal correctionnel de Versailles avait condamné le footballeur à une peine d'un an de prison avec sursis, mais également à une amende de 75 000€ et une autre de 80 000€ envers Mathieu Valbuena au titre du préjudice moral.

Le tribunal avait en effet reconnu sa culpabilité dans la célèbre affaire de la sextape dans laquelle Karim Benzema était jugé pour complicité de chantage envers son coéquipier. En octobre 2015, le récent gagnant de la Ligue des Champions avait profité d'un rassemblement de l'Equipe de France à Clairfontaine pour servir d'intermédiaire dans une telle opération et ainsi motiver Mathieu Valbuena à rencontrer "son homme de confiance" afin d'éviter la mise en ligne d'une vidéo compromettante à son sujet.

L'attaquant "épuisé" renonce à faire appel

Or, si l'attaquant des Bleus avait dans un premier temps décidé de contester cette peine - il devait initialement s'expliquer devant la cour d'appel de Versailles (Yvelines) les 30 juin et 1er juillet 2022, il préfère finalement tourner la page de ce sombre chapitre de sa carrière. "Mon client est épuisé par cette procédure, a révélé Me Hugues Vigier, son avocat, auprès de L'Équipe ce samedi 4 juin 2022. Ce désistement entérine une décision de condamnation et apparemment de culpabilité."

Néanmoins, si l'avocat a confessé, "C'est une vérité judiciaire", il a néanmoins tenu à préciser que son client contestait toujours les faits, "Mais ce n'est pas la réalité. Karim Benzema clamera toujours son innocence dans cette affaire et il n'a jamais voulu participer à une opération de chantage au préjudice de Mathieu Valbuena."

Mais alors, s'il s'estime réellement innocent, pourquoi Karim Benzema renonce-t-il à faire appel ? A cause d'une supposée "vraie lassitude" ressentie et d'un sentiment d'échec, "Il estime que cette nouvelle audience ne changerait rien et qu'il ne serait pas jugé comme il devrait l'être".

A priori, une telle condamnation officielle ne devrait pas l'empêcher de remporter le Ballon d'Or, ni de jouer avec l'Equipe de France. En revanche, cela fait tâche sur son CV et nuit à son image, mais également celle des Bleus.