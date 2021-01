Karim Benzema au tribunal : nouveau procès dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena

Depuis le début de sa carrière, Karim Benzema a pris pour habitude de se débarrasser des défenseurs afin de marquer des buts, mais il ne peut absolument rien faire aujourd'hui contre le marquage de la Justice française. Ce jeudi 7 janvier 2021, le parquet de Versailles a en effet annoncé que le footballeur devra une nouvelle fois délaisser les terrains de football afin de se rendre au tribunal.

Nouveau procès à venir pour Karim Benzema

La raison ? L'attaquant du Real Madrid, lié à une tentative de chantage à l'encontre de Mathieu Valbuena - son ex-partenaire en Equipe de France, a vu son cas être renvoyé en correctionnelle, 6 mois après que le parquet a requis contre lui un procès pour "complicité de tentative de chantage".

En effet, l'amateur de Formule 1 à ses heures perdues est soupçonné d'avoir incité Mathieu Valbuena, lors d'un rassemblement avec les Bleus en 2015, à payer une grosse somme d'argent exigée par des maîtres-chanteurs qui le menaçaient de dévoiler au grand jour l'une de ses sextapes. Des maîtres-chanteurs qui auraient des liens avec certains de ses proches et qui se retrouvent également renvoyés en correctionnelle pour cette affaire.

L'avocat de Mathieu Valbuena se félicite d'une telle décision

Et forcément, cette décision n'a pas manqué de faire réagir les deux parties. Ainsi, là où Me Paul-Albert Iweins - avocat de Mathieu Valbuena, s'est estimé heureux de cette décision, "C'est la suite logique de l'instruction qui a parfaitement établi la participation des différentes personnes", Me Sylvain Cormier - l'avocat de Karim Benzema, a de son côté sorti la carte de "l'acharnement" contre son client, "Nous ne sommes malheureusement pas surpris. Il s'agit d'une décision aussi absurde que prévisible".

A l'heure actuelle, on ne sait pas quand ce dossier - qui a déjà eu le droit à de nombreux recours de la part du clan Benzema, sera jugé, ni vers quel verdict on se dirige, mais à quelques mois de l'Euro 2021, une telle polémique médiatique ne devrait pas motiver Didier Deschamps à réintégrer Karim Benzema en Equipe de France.