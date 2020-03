Karim Benzema se moque d'Olivier Giroud et soutient Bassem Braïki dans un live sur Instagram

Le confinement, ce n'est pas facile à vivre pour tout le monde, surtout quand on doit cohabiter avec son gigantesque ego. Et ce n'est pas Karim Benzema qui nous contredira. Probablement lassé de tourner en rond dans sa maison sans Coupe du Monde à admirer dans son armoire à trophées, la star du Real Madrid s'est ainsi organisée un petit live sur Instagram ce dimanche 29 mars 2020.

Karim Benzema vs Olivier Giroud

A cette occasion, et devant près de 103 000 internautes, le footballeur s'est notamment livré à une petite analyse de l'Equipe de France et surtout d'Olivier Giroud, son ex-concurrent chez les Bleus, en compagnie du YouTubeur Mohamed Henni. Le problème, c'est qu'à force de traîner avec Booba, Karim Benzema a cru qu'il maîtrisait lui aussi les punchlines.

Invité à réagir sur l'attaquant de Chelsea, Karim Benzema a tout simplement déclaré, "Je vais répondre à tout le monde, ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1." Un tacle venu de nulle part (mais plagié sur une réplique de Booba sur le titre 'inédit') et une comparaison légèrement claquée au sol. Après tout, c'est bien lui qui possède, en tant qu'attaquant, le record du plus grand nombre de minutes sans marquer un but chez les Bleus (1222 minutes), là où Giroud est de son côté le 3ème meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France.