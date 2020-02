Bassem Braiki à l'hôpital après avoir été agressé par Sadek : ses proches donnent de ses nouvelles

Dévoilée sur les réseaux sociaux par Sadek lui-même, la vidéo est très violente. Sur celle-ci, on peut voir le youtubeur Bassem Braiki se faire tabasser par Sadek et des amis à lui, qui l'attendaient en bas de son immeuble, à Vénissseux, dans la nuit de ce lundi au mardi. Coups de matraque, de poings, de pieds... Le youtubeur est passé à tabac. Sadek a reconnu être impliqué et a même révélé ne pas être fier de ce qu'il a fait.

Selon Le Parisien, une enquête de flagrance a été ouverte pour violence avec arme et en réunion par le parquet de Lyon ce mardi matin. Quant au sort de Bassem, le quotidien précise que ses jours ne seraient pas en danger. D'après le site Lyon Mag, il se serait même déjà entretenu avec les enquêteurs.

Bassem entre la vie et la mort après l'agression de Sadek ?

Une version contredite par Celia, présentée comme la mère de ses enfants et dont il est aujourd'hui séparé. Elle affirme que "Bassem est entre la vie et la mort" : "Malgré les histoires qu'il y a eu entre Bassem et moi-même, il reste le père de mes enfants ! Il laisse deux enfants en pleurs ne savant pas plus où est leur papa". Elle a un message sous forme de menaces pour Sadek : "Ton châtiment sera terrible Sadek, tu paieras d'une manière ou d'une autre. Il laisse deux orphelins derrière lui, tu ne paies rien pour attendre. La TH (ndlr : Team Hlib) aura ta peau".