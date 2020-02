Sadek réagit après avoir agressé Bassem Braiki : "Je vais payer pour ça"

Si on a attendu pendant de très longs mois que Booba et Kaaris règlent leurs comptes sur un octogone qui ne se fera finalement pas, Sadek et Bassem Braiki, eux, n'ont pas de temps à perdre. Le début de leur embrouille ? Le youtubeur serait à l'origine de l'annulation du showcase de Sadek prévu ce week-end à Saint-Priest, dans la région lyonnaise. Furieux, le rappeur l'aurait alors menacé sur les réseaux sociaux et lui a demandé son adresse. Il n'aurait jamais dû lui donner...

Bassem Braiki violemment tabassé par Sadek

Dans la nuit de ce lundi 10 au mardi 11 février, Sadek et des amis ont attendu Bassem Braiki en bas de son immeuble à Vénissseux pour s'en prendre à lui physiquement. Coups de matraque, de poings, de pieds... Une vidéo prise par Sadek lui-même montre la violence du lynchage. Fier de lui, il a même dévoilé une photo de lui les mains pleines de sang.