"Barre-toi princesse" : Kylian Mbappé prêt à quitter le PSG dès cet hiver, les supporters craquent après son nouveau caprice

Seulement dix matchs de Ligue 1 et trois de Ligue des Champions ont été joués cette saison pour le moment, mais Kylian Mbappé - probablement trop influencé par le jeu vidéo FIFA23 dont il est la tête d'affiche, serait déjà prêt à rage quit cette partie. Selon la nouvelle rumeur du moment, l'attaquant du PSG serait décidé à quitter le club cet été afin de se faire transférer vers Liverpool (Angleterre).

Kylian Mbappé voudrait (déjà) quitter le PSG

Une surprise ? Pas vraiment. Malgré des statistiques satisfaisantes (11 buts TTC), ses performances sur le terrain sont clairement décevantes et pas à la hauteur du nouveau contrat signé avec Paris. Là où Neymar et Messi ont retrouvé leur niveau après une saison précédente décevante et enchaînent aujourd'hui les exploits durant les matchs que ce soit au niveau des buts, passes, dribles ou encore au niveau du leadership, le joueur de l'équipe de France semble parfois perdu à leurs côtés et ne pas s'épanouir.

Il faut dire que Kylian Mbappé n'avait absolument pas prévu ce scénario au moment de renouveler son contrat avec le PSG en mai dernier. Selon certaines indiscrétions, après avoir endossé le rôle de sauveur de l'équipe parisienne l'an passé, il ne s'imaginait pas voir les deux sud-américains briller autant au point de lui faire de l'ombre. Une véritable déception pour lui, d'autant plus qu'il aurait milité en coulisses pour le départ de Neymar durant le mercato estival, chose qui n'a pas été concrétisée. Mais ce n'est pas tout, le BFF de Benzema serait également déçu des recrutements opérés par les dirigeants pour cette saison et n'apprécierait pas la tactique mise en place par l'entraîneur Christophe Galtier.

"L'attaquant du PSG se sent trahi par la direction du club, le président en tête, Nasser Al-Khelaïfi, et l'actionnaire du club, le Qatar," annonce ainsi le Parisien. Le journal le précise, Mbappé "estime que les promesses qui lui ont été faites n'ont pas été tenues, sur le mercato d'été, son positionnement sur le terrain, sa place au sein du fameux projet."

>> "Condescendance, indignité et décadence" : les rires et la blague du "char à voile" de Mbappé et Galtier se font atomiser sur Twitter <<

Les supporters saoulés par ses caprices

Malheureusement pour Kylian Mbappé, ce qui apparait comme un nouveau caprice ne devrait cette fois-ci pas être pardonné par les supporters du PSG. Si les fans parisiens militaient ce printemps pour la prolongation de son contrat alors que des rumeurs l'envoyait au Real Madrid, nombreux sont aujourd'hui ceux à espérer son départ et son remplacement par Rafael Leao (Milan AC).

La raison d'un tel désamour ? Beaucoup estiment que le club s'est suffisamment mis à genoux devant lui et que ce dernier ne renvoie plus du tout la bonne image depuis plusieurs mois. Entre son égoïsme sur le terrain qui l'empêche de faire de bonnes passes à ses coéquipiers, le fait de s'arrêter de jouer quand lui-même ne reçoit pas la balle, ses récentes bouderies quand ses partenaires marquent des buts à sa place ou encore son dédain récurent vis-à-vis du poste de pivot qu'il occuperait à contre-coeur, les supporters ne manquent pas d'exemples à pointer du doigt.

"L'attitude de Mbappé sur le terrain, trahi ou pas trahi, alors qu'il est payé une fortune, c'est juste honteux et tout aussi nul", peut-on ainsi lire sur Twitter aujourd'hui, tout comme "Y a un moment ça montre juste qu'il est dégouté parce que Messi et Neymar sont revenus au top et qu'il fait moins parlé... S'il veut partir et qu'il continue de se comporter comme ça Paris doit le vendre" ou encore "Le problème avec Kylian Mbappe c'est qu'il veut être la star du PSG comme Ronaldo l'a été au Real, ou comme l'a été Messi au Barça. Sauf qu'eux, avant de devenir le réel patron de l'équipe, ils n'ont rien réclamé et l'ont juste mérité grâce à ce qu'ils ont fait sur le terrain." Un véritable tournant dans cette histoire.