Kylian Mbappé : un nouveau très gros contrat bien loin du PSG, "dans le foot, on n'a pas cette émotion-là"

Récemment, Kylian Mbappé a affolé la planète football en préférant prolonger au PSG, plutôt que de signer au Real Madrid. En plus du foot, le joueur de l'équipe de France est un véritable homme d'affaires. Ce jeudi 23 juin 2022, la présence de celui qui est visé par des rumeurs de couple avec Emma Smet à la draft NBA en a surpris plus d'un, mais il y a une bonne raison à cela ! Mbappé a monté une boîte de production aux Etats-Unis nommée Zebra Valley. Et avec cette dernière, il a signé un partenariat avec la meilleure ligue de basket du monde.

"J'ai ouvert une boîte de production et on a signé un partenariat avec la NBA"

"C'est la folie, cela se passe super bien et on est très content d'être ici. Je suis là parce que j'ai ouvert une boîte de production et on a signé un partenariat avec la NBA. C'était l'occasion, avec la draft, de la lancer aux yeux du monde. En tant que fan de NBA, j'étais aussi content de venir à la draft" a expliqué à beIN Sports le joueur qui a eu un échange glacial avec Karim Benzema.

"Dans le foot, on n'a pas cette émotion-là"

"J'adore la NBA. Franchement, je m'y connais un peu mieux, mais pas totalement. J'ai regardé toute la série des finales entre les Warriors et Boston. Franchement, c'était top. Venir là (à la draft) c'était incroyable. Voir l'émotion des joueurs qui allaient être draftés et étaient nerveux, ce sont vraiment des moments uniques et des moments insight. Cela n'a pas de prix car, pour eux, c'est un truc unique. On n'a pas ça dans le foot, donc on n'a pas cette émotion-là. Tu sens que les gars ont attendu ce moment toute leur vie" a-t-il ajouté.

"Le partenariat stratégique entre Zebra Valley et la NBA représente une étape importante pour rassembler les fans de football et de basket autour de contenus premium en racontant des histoires qui comptent. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de la NBA pour favoriser le dialogue entre les communautés mondiales et rendre les conversations culturelles plus pertinentes" a aussi déclaré Kylian Mbappé dans un communiqué.

On peut dire qu'il sait y faire pour mettre en valeur sa société !